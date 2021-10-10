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Ангела Меркель посетила Израиль с прощальным визитом

Ангела Меркель посетила Израиль с прощальным визитом Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Израиль.
Другие страны
10 октября 2021 г. 07:22
Ангела Меркель посетила Израиль с прощальным визитом
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Израиль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В аэропорту Бен-Гурион, недалеко от Тель-Авива, Меркель встретили представители МИД Израиля.

В рамках визита она встретится с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. Стороны обсудят двусторонние и региональные вопросы.

По сообщениям местных СМИ, канцлер не встретится с бывшим премьер-министром Израиля и нынешним главным лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху.

Это последний визит Меркель в Израиль в качестве канцлера. Визит премьер-министра Германии в Израиль был намечен на август. Однако он был отложен из-за событий в Афганистане.

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Версия на азербайджанском языке Angela Merkel kansler kimi İsrailə sonuncu dəfə səfər edib

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