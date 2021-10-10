Ангела Меркель посетила Израиль с прощальным визитом

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Израиль.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Израиль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В аэропорту Бен-Гурион, недалеко от Тель-Авива, Меркель встретили представители МИД Израиля.

В рамках визита она встретится с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. Стороны обсудят двусторонние и региональные вопросы.

По сообщениям местных СМИ, канцлер не встретится с бывшим премьер-министром Израиля и нынешним главным лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху.

Это последний визит Меркель в Израиль в качестве канцлера. Визит премьер-министра Германии в Израиль был намечен на август. Однако он был отложен из-за событий в Афганистане.