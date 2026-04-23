Американское посольство в Бейруте призвало своих граждан покинуть Ливан

Посольство США в Бейруте обратилось к американским гражданам с настоятельной рекомендацией безотлагательно выехать с территории Ливана, пока еще функционируют коммерческие авиарейсы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии на ее сайте.

"Обстановка в сфере безопасности по-прежнему остается непростой и способна стремительно измениться. Мы настоятельно рекомендуем гражданам США выехать из Ливана, пока имеется возможность воспользоваться коммерческими авиарейсами", - отмечается в заявлении.

Решившим остаться в Ливане американским гражданам диппредставительство посоветовало заблаговременно разработать план действий на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также внимательно отслеживать актуальную информацию.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объекту ливанского радикального движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.