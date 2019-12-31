Американским военным запретили пользоваться TikTok

Американская армия ввела для своих служащих запрет на использование приложения TikTok, которое власти США подозревают в похищении данных пользователей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Оно (приложение TikTok - ред.) считается угрозой безопасности. Мы не разрешаем его использование на служебных телефонах", - приводит портал Military.com слова представителя американских ВС Робин Очоа.

Решение было принято в связи с выпущенным 16 декабря Министерством обороны США предупреждением об опасности этой соцсети.

По словам Р.Очоа, военнослужащие могут продолжать пользоваться приложением на личных мобильных устройствах, однако и здесь армия рекомендует быть осторожными во избежание утечки информации.

Напомним, что TikTok - китайская социальная сеть, пользователи которой могут создавать и просматривать короткие развлекательные видеоролики. Власти США подозревают, что власти КНР могут принудить TikTok к сотрудничеству с китайской разведкой. Руководство соцсети в ответ на эти обвинения возражает, что данные об ее американских пользователях хранятся в США и их раскрытие не регулируется китайским законодательством.