Американские политологи призвали Трампа встретиться с Путиным

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Американские политологи стали инициаторами появления на сайте Белого дома петиции с призывом о необходимости саммита США - Россия. Как сообщает Report со ссылкой на газету "Известия", авторами инициативы стали президент Американского университета в Москве Эдуард Лозаннский, советник Республиканской партии Джеймс Джатрас, а также экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

"Если петиция соберет 100 тысяч подписей до 20 июня, то в Белом доме должны будут выступить с официальным заявлением по данной теме. Отмечается, что подписи могут быть поданы от жителей всего мира. Эксперты сходятся во мнении, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны провести переговоры, чтобы снизить напряженность в отношениях между странами. Политологи призвали Трампа начать прямой диалог с российским лидером в поисках надежных договоренностей о взаимной безопасности.