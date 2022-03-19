Алжир отзывает посла из Испании

Алжир принял решение немедленно отозвать для консультаций своего посла в Мадриде после заявлений правительства Испании, означающих резкое изменение ее позиции по вопросу о Западной Сахаре.
"Будучи весьма удивлены заявлениями высших испанских властей по теме Западной Сахары, алжирские власти, изумленные столь резким изменением позиции бывшей управляющей державы Западной Сахары, решили немедленно отозвать своего посла в Мадриде для консультаций", - цитирует заявление информационное агентство Algerie Press Service.
Напомним, что в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором отметил, что официальный Мадрид "признает важность проблемы Сахары для Марокко". Глава правительства подчеркнул, что "Испания считает марокканскую инициативу об автономии (сахарских регионов – ред.), представленную в 2007 году, наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса".
Санчес также указал на "серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко в рамках ООН по поиску взаимоприемлемого решения" сахарского вопроса. Премьер-министр также подчеркнул, что Испания и Марокко "неразрывно связаны историей, географией, интересами и общей дружбой". "Убежден, что процветание Марокко связано с процветанием Испании, и наоборот", - добавил он.
Отметим, что ранее власти Испании не высказывали явную поддержку марокканской инициативе об автономии сахарских регионов.