Al Arabiya: В ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 01:20
    Палестинское радикальное движение ХАМАС полагает, что вопрос разоружения бойцов группировки в секторе Газа преувеличен и будет урегулирован.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.

    "Разоружение - это сложный и запутанный вопрос, но мы найдем решение", - сказал неназванный собеседник канала. "Мы располагаем только простым оружием, эта [проблема] преувеличивается", - добавил он.

    Ранее представитель радикалов в беседе с AFP исключил разоружение группировки.

    "Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению", - сказал он.

    Напомним, что лидеры США, Турции, Катара и Египта на полях международного Саммита по установлению мира на Ближнем Востоке подписали 13 октября в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

    Фото
    Фото
