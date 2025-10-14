Al Arabiya: В ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным

Палестинское радикальное движение ХАМАС полагает, что вопрос разоружения бойцов группировки в секторе Газа преувеличен и будет урегулирован.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.

"Разоружение - это сложный и запутанный вопрос, но мы найдем решение", - сказал неназванный собеседник канала. "Мы располагаем только простым оружием, эта [проблема] преувеличивается", - добавил он.

Ранее представитель радикалов в беседе с AFP исключил разоружение группировки.

"Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению", - сказал он.

Напомним, что лидеры США, Турции, Катара и Египта на полях международного Саммита по установлению мира на Ближнем Востоке подписали 13 октября в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.