Al Arabiya: В ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным
- 14 октября, 2025
- 01:20
Палестинское радикальное движение ХАМАС полагает, что вопрос разоружения бойцов группировки в секторе Газа преувеличен и будет урегулирован.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.
"Разоружение - это сложный и запутанный вопрос, но мы найдем решение", - сказал неназванный собеседник канала. "Мы располагаем только простым оружием, эта [проблема] преувеличивается", - добавил он.
Ранее представитель радикалов в беседе с AFP исключил разоружение группировки.
"Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению", - сказал он.
Напомним, что лидеры США, Турции, Катара и Египта на полях международного Саммита по установлению мира на Ближнем Востоке подписали 13 октября в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.