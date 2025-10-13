В Египте подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

В египетском Шарм-эль-Шейхе подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

Как передает Report, документ был подписан лидерами Турции, Катара, США и Египта на полях международного Саммита по установлению мира на Ближнем Востоке.