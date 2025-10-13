İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Misirdə Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı yekun saziş imzalanıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 20:42
    Misirin Şarm əş-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı yekun saziş imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd Türkiyə, Qətər, ABŞ və Misir liderləri tərəfindən Yaxın Şərq Sülh Sammiti çərçivəsində imzalanıb.

    Tədbirdə ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi, Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Tani və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iştirak ediblər.

    "Bu, dünya üçün böyük bir gündür, bu, Yaxın Şərq üçün böyük bir gündür", - Tramp deyib.

    ABŞ Prezidenti Qəzza sazişini ən böyük və ən mürəkkəb saziş adlandırıb: "Onlar həmişə Yaxın Şərqdə III Dünya Müharibəsinin başlayacağından danışırlar, lakin bu, baş verməyəcək. Biz bunun heç bir yerdə başlamasını istəmirik və bu, baş verməyəcək".

    Xatırladaq ki, Qəzza sektorunda atəşkəs oktyabrın 10-da qüvvəyə minib. Oktyabrın 13-də HƏMAS 20 israilli girovun hamısını Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verib. Fələstin hərəkatı hələ ölmüş 28 girovun meyitini də təhvil verməlidir. İsrail isə 1,9 mindən çox fələstinli məhbusu azad etdiyini açıqlayıb.

    Qəzza zolağı Yaxın Şərq Sülh Sammiti
