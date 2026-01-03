İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan şəkər ixracından gəlirini 55 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 03 yanvar, 2026
    • 11:50
    Azərbaycan şəkər ixracından gəlirini 55 %-ə yaxın artırıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 241,15 milyon ABŞ dolları dəyərində şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 59,404 milyon ABŞ dolları dəyərində şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 54,8 % çoxdur.

    11 ayda şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 1,14 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,25 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 44 milyard 589 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 3,4 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 401 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 188 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 3,85 % azalıb, idxal isə 12,9 % artıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 2 milyard 213 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 2,5 dəfə azdır.

    Dövlət Gömrük Komitəsi şəkər idxalı şəkər ixracı

    Son xəbərlər

    11:55

    Rassel Uestbruk NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    11:50

    Azərbaycan şəkər ixracından gəlirini 55 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:46

    Venesuelada fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər ölkələr
    11:44

    Cennifer Ceykobs: Tramp Venesuela daxilindəki hədəflərə zərbələr endirmək barədə əmr verib

    Digər ölkələr
    11:43

    ABŞ administrasiyası Venesueladakı partlayışlardan xəbərdardır

    Digər ölkələr
    11:36

    Ağstafada yanmış kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    11:25

    Kolumbiya Prezidenti Venesueladakı vəziyyətlə bağlı BMT-nin təcili iclasının keçirilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    11:17

    Bu il "Məşğulluğa Dəstək Layihəsi"nin ikinci mərhələsinə başlanacaq

    Sosial müdafiə
    11:09

    KİV: Venesuelada partlayış səsləri eşidilir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti