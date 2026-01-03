İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 03 yanvar, 2026
    • 11:55
    "Sakramento Kinqs" klubunun basketbolçusu Rassel Uestbruk NBA-nın tarixinə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, o, liqada ən çox xal toplayan oyunqurucusu ünvanını ələ keçirib.

    37 yaşlı basketbolçu müntəzəm mövsümün "Finiks"ə qarşı oyununda (102:129) 17 xal toplayaraq NBA karyerasındakı xallarının sayını 26.711-ə çatdırıb.

    R.Uestbruk bu göstərici ilə əfsanəvi Oskar Robertsonu (26.710 xal) geridə qoyub.

    NBA basketbol Rassel Uestbruk oyunqurucusu ən çox xal Oskar Robertson

