Rassel Uestbruk NBA-nın tarixinə düşüb
Komanda
- 03 yanvar, 2026
- 11:55
"Sakramento Kinqs" klubunun basketbolçusu Rassel Uestbruk NBA-nın tarixinə düşüb.
"Report" xəbər verir ki, o, liqada ən çox xal toplayan oyunqurucusu ünvanını ələ keçirib.
37 yaşlı basketbolçu müntəzəm mövsümün "Finiks"ə qarşı oyununda (102:129) 17 xal toplayaraq NBA karyerasındakı xallarının sayını 26.711-ə çatdırıb.
R.Uestbruk bu göstərici ilə əfsanəvi Oskar Robertsonu (26.710 xal) geridə qoyub.
