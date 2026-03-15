Yevlaxda baş tutan qərb derbisində qalib müəyyənləşməyib
Futbol
- 15 mart, 2026
- 16:52
Misli Premyer Liqasının XXIV turunda qərb derbisi baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda üz-üzə gələn "Kəpəz" və "Turan Tovuz" kollektivlərinin duelində qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
Hesabı ev sahiblərindən 55-ci dəqiqədə Rəhman Hacıyev açıb. Qonaqların bərabərlik qolunu isə 61-ci dəqiqədə Joarlem Santos vurub.
Avrokuboklara iddialı "Turan Tovuz" 45 xalla turnir cədvəlinin üçüncü sırasında qərarlaşıb. 17 xala malik "Kəpəz" isə onuncudur.
Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Şamaxı" "Sumqayıt"ı (1:0), "Sabah" "İmişli"ni (5:0), "Qarabağ" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib.
Son xəbərlər
16:52
Yevlaxda baş tutan qərb derbisində qalib müəyyənləşməyibFutbol
