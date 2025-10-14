İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    14 oktyabr, 2025
    • 03:04
    Al Arabiya: HƏMAS hərəkatın tərksilah edilməsi məsələsini şişirdilmiş hesab edir

    Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı hesab edir ki, Qəzza zolağında qruplaşmanın döyüşçülərinin tərksilah edilməsi məsələsi şişirdilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" telekanalı "HƏMAS" nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    "Silahsızlandırılma mürəkkəb və qarışıq məsələdir, lakin biz bunun həllini tapacağıq. Bizim yalnız sadə silahlarımız var, bu problem şişirdilir", - adının açıqlanmasını istəməyən mənbə bildirib.

    Al Arabiya: В ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным

