Al Arabiya: "HƏMAS" hərəkatın tərksilah edilməsi məsələsini şişirdilmiş hesab edir
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 03:04
Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı hesab edir ki, Qəzza zolağında qruplaşmanın döyüşçülərinin tərksilah edilməsi məsələsi şişirdilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" telekanalı "HƏMAS" nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.
"Silahsızlandırılma mürəkkəb və qarışıq məsələdir, lakin biz bunun həllini tapacağıq. Bizim yalnız sadə silahlarımız var, bu problem şişirdilir", - adının açıqlanmasını istəməyən mənbə bildirib.
Son xəbərlər
03:04
Al Arabiya: "HƏMAS" hərəkatın tərksilah edilməsi məsələsini şişirdilmiş hesab edirDigər ölkələr
02:35
ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblərDigər ölkələr
02:11
Makron Madaqaskar prezidentinin Fransa təyyarəsi ilə təxliyəsini təsdiqləməyibDigər ölkələr
02:03
Ukrayna millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı məğlub etmək bizə asan başa gəlmədi"Futbol
02:00
"Windows 10" işlətmək artıq təhlükəlidirİKT
01:55
Mahir Emreli: "Mənə qarşı olunan bəzi hərəkətlər Almaniyanın futbol mentalitetinə yaraşmır"Futbol
01:37
Ayxan Abbasov: "Hazırkı Azərbaycan millisinin yaxşı potensialı var"Futbol
01:20
Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdırXarici siyasət
00:48