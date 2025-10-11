Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    СМИ: В ХАМАС исключили разоружение в рамках плана Трампа по Газе

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 21:34
    Разоружение палестинского радикального движения ХАМАС в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе исключено.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил агентству AFP представитель радикалов.

    "Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению", - сказал он.

    Президент США ранее давал понять, что вопрос сдачи оружия ХАМАС будет рассмотрен на втором этапе мирного плана.

    ХАМАС разоружение мирный план Трампа мирный план по Газе
    "HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcək

    Лента новостей