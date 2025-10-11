СМИ: В ХАМАС исключили разоружение в рамках плана Трампа по Газе
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 21:34
Разоружение палестинского радикального движения ХАМАС в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе исключено.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил агентству AFP представитель радикалов.
"Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению", - сказал он.
Президент США ранее давал понять, что вопрос сдачи оружия ХАМАС будет рассмотрен на втором этапе мирного плана.
