Сийярто: Венгрия и Турция призывают к прекращению войны в Украине путем переговоров
- 08 декабря, 2025
- 18:04
Венгрия и Турция призывают стороны Россию и Украину к прекращению войны, и обсуждают нападение на инфраструктуру по поставкам энергоносителей.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети Х.
"Сегодня состоялось первые совместные консультации Турция-Венгрия с участием министров иностранных дел и обороны, советников по национальной безопасности и глав крупнейших компаний оборонной промышленности. Мы вместе с Турцией призываем к прекращению войны в Украине путем переговоров, и осуждаем нападения на маршруты поставок энергоносителей, будь то нефтепроводы в России или танкеры в Черном море", - отметил он.
Сийярто также отметил, что Турция является надежным транзитным партнером для Венгрии. В этом году по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступит около 8 млрд кубометров газа.
The first meeting of the Türkiye-Hungary Joint Consultation Mechanism took place today, with the participation of foreign and defence ministers, national security advisers and the heads of major defence industry companies.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 8, 2025
