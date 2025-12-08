Сийярто: Венгрия и Турция призывают к прекращению войны в Украине путем переговоров

Венгрия и Турция призывают стороны Россию и Украину к прекращению войны, и обсуждают нападение на инфраструктуру по поставкам энергоносителей.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети Х.

"Сегодня состоялось первые совместные консультации Турция-Венгрия с участием министров иностранных дел и обороны, советников по национальной безопасности и глав крупнейших компаний оборонной промышленности. Мы вместе с Турцией призываем к прекращению войны в Украине путем переговоров, и осуждаем нападения на маршруты поставок энергоносителей, будь то нефтепроводы в России или танкеры в Черном море", - отметил он.

Сийярто также отметил, что Турция является надежным транзитным партнером для Венгрии. В этом году по газопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступит около 8 млрд кубометров газа.