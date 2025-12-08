Азербайджан и Кыргызстан согласовали меры по формированию портфеля новых проектов

Азербайджан и Кыргызстан согласовали меры по созданию нового портфеля совместных проектов в энергетике, промышленности, инфраструктуре, а также в сфере малого и среднего бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, это обсуждалось на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству в Баку.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра Самир Шарифов, кыргызстанскую - заместитель председателя Кабмина, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

В ходе заседания стороны обсудили увеличение взаимного товарооборота, диверсификацию структуры двусторонней торговли и развитие сотрудничества между деловыми кругами, включая расширение прямых поставок аграрной и промышленной продукции, переработку сырья и совместный выход на рынки третьих стран.

"В качестве основного финансового инструмента поддержки совместных проектов подчеркнута ключевая роль Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Стороны поддержали дальнейшее увеличение капитала фонда и реализацию первого этапа проектов в энергетике, жилищном строительстве, легкой промышленности и здравоохранении. Кроме того, согласованы меры по формированию портфеля новых проектов в сферах энергетики, промышленности, инфраструктуры, а также малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались планы по раскрытию транзитного потенциала двух стран, включая развитие мультимодальных маршрутов и логистической инфраструктуры для оперативной и эффективной доставки грузов между Центральной Азией, Кавказом и другими регионами.