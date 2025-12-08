Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию
- 08 декабря, 2025
- 17:59
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словацкую Республику.
Как сообщает корреспондент Report, в Международном аэропорту имени Милана Штефаника города Братислава в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу государства встречали руководитель Аппарата президента Словацкой Республики Петер Водрашка и другие официальные лица.
