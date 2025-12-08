Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 17:59
    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словацкую Республику.

    Как сообщает корреспондент Report, в Международном аэропорту имени Милана Штефаника города Братислава в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

    Главу государства встречали руководитель Аппарата президента Словацкой Республики Петер Водрашка и другие официальные лица.

    Ильхам Алиев президент Словакия визит
    Фото
    İlham Əliyev Slovakiyada rəsmi səfərdədir
    Фото
    President Ilham Aliyev arrives in Slovakia for official visit
    Elvis

    Последние новости

    18:35

    На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

    Другие страны
    18:26

    Путин: Рост ВВП России составит около 1% в 2025 году

    Другие страны
    18:13
    Фото

    Шахин Мустафаев и Аббас Арагчи обсудили расширение транзитного потенциала региона

    Внешняя политика
    18:13
    Фото

    Азербайджан и Кыргызстан согласовали меры по формированию портфеля новых проектов

    Бизнес
    18:05

    Азербайджан объединит столетний архив гидрометеоданных в единой базе

    ИКТ
    18:04

    Сийярто: Венгрия и Турция призывают к прекращению войны в Украине путем переговоров

    Другие страны
    17:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Внешняя политика
    17:56

    Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив выбирает страховщика

    Финансы
    17:56

    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Финансы
    Лента новостей