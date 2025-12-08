İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İlham Əliyev Slovakiyada rəsmi səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:50
    İlham Əliyev Slovakiyada rəsmi səfərdədir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dekabrın 8-də Slovakiyaya rəsmi səfəri başlayıb.

    "Report"un Slovakiyaya ezam edilən müxbirinin xəbərinə əsasən, Bratislava şəhərinin Milan Ştefanik adına Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Dövlət başçısını Slovakiya Respublikası Prezidenti Aparatının rəhbəri Peter Vodraşka və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

    Foto
    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию
    Foto
    President Ilham Aliyev arrives in Slovakia for official visit

