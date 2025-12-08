Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив выбирает страховщика
- 08 декабря, 2025
- 17:56
Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив объявил запрос котировок на добровольное страхование транспортных средств (КАСКО).
Как сообщает Report, стоимость участия в запросе составляет 10 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 12:00 22 декабря по адресу центра: г. Баку, Насиминский район, ул. Братьев Мардановых, 117С.
Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 22 декабря в 12:00.
