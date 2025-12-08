İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:41
    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi sığortaçı seçir

    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi nəqliyyat vasitəsinin könüllü (KASKO) sığortalanması üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini dekabrın 22-si, saat 12:00-a qədər Mərkəzin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları küçəsi, 117C ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə dekabrın 22-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

