    "HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcək

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 21:56
    Qəzzada Fələstinin radikal "HƏMAS" hərəkatı silahlarını təhvil verməyəcək.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə "AFP" agentliyinə "HƏMAS" nümayəndəsi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təklif olunan tərksilah məsələsi istisnadır və müzakirə mövzusu da deyil.

    ABŞ Prezidenti Donlar Tramp daha əvvəl bildirib ki, "HƏMAS"a silah təhvil verilməsi məsələsi sülh planının ikinci mərhələsində nəzərdən keçiriləcək.

