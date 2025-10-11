"HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcək
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 21:56
Qəzzada Fələstinin radikal "HƏMAS" hərəkatı silahlarını təhvil verməyəcək.
"Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə "AFP" agentliyinə "HƏMAS" nümayəndəsi bildirib.
Onun sözlərinə görə, təklif olunan tərksilah məsələsi istisnadır və müzakirə mövzusu da deyil.
ABŞ Prezidenti Donlar Tramp daha əvvəl bildirib ki, "HƏMAS"a silah təhvil verilməsi məsələsi sülh planının ikinci mərhələsində nəzərdən keçiriləcək.
Son xəbərlər
22:48
ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaqDigər ölkələr
22:34
KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş veribDigər ölkələr
22:21
KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edibDigər ölkələr
22:08
Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş veribHadisə
22:00
Meksikada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:59
Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olubFutbol
21:56
"HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcəkDigər ölkələr
21:49
Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində daha beş nəfər həlak olubDigər ölkələr
21:23