Шахин Мустафаев и Аббас Арагчи обсудили расширение транзитного потенциала региона

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

В ходе встречи стороны положительно оценили развитие азербайджано-иранских межгосударственных отношений в различных направлениях, особо подчеркнув удовлетворение динамикой двустороннего политического диалога.

В этом контексте было отмечено, что состоявшийся в апреле этого года официальный визит президента Ирана в Азербайджан открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений, исторически строящихся на прочном фундаменте дружбы и добрососедства.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества, а также перспективы развития связей в торгово-экономической, транспортной, энергетической, водохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Особое внимание было уделено вопросам развития международных транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территории Азербайджана и Ирана, включая реализацию совместных проектов, направленных на расширение транзитного потенциала региона.