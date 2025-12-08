Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Шахин Мустафаев и Аббас Арагчи обсудили расширение транзитного потенциала региона

    Внешняя политика
    08 декабря, 2025
    18:13
    Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    В ходе встречи стороны положительно оценили развитие азербайджано-иранских межгосударственных отношений в различных направлениях, особо подчеркнув удовлетворение динамикой двустороннего политического диалога.

    В этом контексте было отмечено, что состоявшийся в апреле этого года официальный визит президента Ирана в Азербайджан открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений, исторически строящихся на прочном фундаменте дружбы и добрососедства.

    В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества, а также перспективы развития связей в торгово-экономической, транспортной, энергетической, водохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

    Особое внимание было уделено вопросам развития международных транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территории Азербайджана и Ирана, включая реализацию совместных проектов, направленных на расширение транзитного потенциала региона.

    Фото
    Şahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb
    Фото
    Azerbaijan's Deputy PM meets with Iranian FM
    Лента новостей