İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Şahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 18:03
    Şahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev dekabrın 8-də İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report"a bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

    Görüşdə Azərbaycan-İran dövlətlərarası münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı təqdir edilib, xüsusilə ikitərəfli siyasi dialoqun dinamikasından məmnunluq ifadə olunub.

    Bu kontekstdə cari ilin aprel ayında İran Prezidentinin Azərbaycana baş tutmuş rəsmi səfərinin iki ölkə arasında tarixən dostluq və mehriban qonşuluq kimi möhkəm təməllər üzərində qurulan ikitərəfli münasibətlərin inkişafında yeni səhifə açdığı vurğulanıb.

    Görüş zamanı Azərbaycan-İran qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının gündəliyində duran aktual məsələlər, həmçinin ticarət-iqtisadi, nəqliyyat, enerji, su təsərrüfatı, humanitar və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Azərbaycan və İran ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat-tranzit dəhlizlərinin inkişafı, o cümlədən regionun tranzit potensialının genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən birgə layihələrin icrası ilə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirilib.

    Foto
    Шахин Мустафаев и Аббас Арагчи обсудили расширение транзитного потенциала региона
    Foto
    Azerbaijan's Deputy PM meets with Iranian FM

    Son xəbərlər

    18:43

    İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    18:37

    Yaponiyada 7,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    18:29

    Hesablama Palatası NK-nın səlahiyyətinə aid məsələni Dənizkənarı Bulvar İdarəsinə irad tutub - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    18:24

    Macarıstan və Türkiyə Ukraynada müharibənin danışıqlar yolu ilə dayandırılmasına çağırır

    Digər ölkələr
    18:17
    Foto

    Bratislavada İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    18:13

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyunu təxirə salınıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    18:03

    Aİ Şurası 1,5 milyard avroluq müdafiə sənayesi proqramını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    18:03
    Foto

    Şahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:02

    Azərbaycan-Slovakiya münasibətləri – strateji əməkdaşlıq və qardaşlıq nümunəsi – ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti