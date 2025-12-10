В Армении подозреваемому в похищении человека экс-депутату продлили домашний арест

Экс-депутату парламента Армении от оппозиционного блока "Айастан", члену "Дашнакцутюн" Сурену Манукяну продлили домашний арест.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Кроме того, в отношении Манукяна применена и дополнительная мера пресечения – подписка о невыезде.

Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда.

Манукян обвинялся в похищении отца другого бывшего депутата Хачатура Кокобеляна - Гриши Кокобеляна и вымогательстве у его родных $3 млн. В октябре 2025 года ему заменили меру пресечения - из-под стражи на домашний арест.