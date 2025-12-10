Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Армении подозреваемому в похищении человека экс-депутату продлили домашний арест

    В регионе
    • 10 декабря, 2025
    • 17:06
    В Армении подозреваемому в похищении человека экс-депутату продлили домашний арест

    Экс-депутату парламента Армении от оппозиционного блока "Айастан", члену "Дашнакцутюн" Сурену Манукяну продлили домашний арест.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Кроме того, в отношении Манукяна применена и дополнительная мера пресечения – подписка о невыезде.

    Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда.

    Манукян обвинялся в похищении отца другого бывшего депутата Хачатура Кокобеляна - Гриши Кокобеляна и вымогательстве у его родных $3 млн. В октябре 2025 года ему заменили меру пресечения - из-под стражи на домашний арест.

    Армения уголовное дело Сурен Манукян домашний арест похищение вымогательство
    Ermənistanda adam oğurlamaqda şübhəli bilinən keçmiş deputatın həbs müddəti uzadılıb
    Elvis

    Последние новости

    17:51

    Фонд развития бизнеса преобразован в ОАО

    Бизнес
    17:47

    Дополнен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта

    Внутренняя политика
    17:44

    Президент утвердил проведение конкурса "Yüksəliş" в 2026 году

    Другие
    17:41

    Президент сменил ректора Академии юстиции

    Внутренняя политика
    17:30

    В Азербайджане утвердили порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы

    Внутренняя политика
    17:29

    Азербайджан ведет переговоры с ЮНЕСКО о минной проблеме на освобожденных территориях

    Внешняя политика
    17:27

    Погранслужба Украины: На ряде КПП с Румынией заработала цифровая система въезда в ЕС

    Другие страны
    17:24

    Азербайджан и ВБ обсудили совершенствование энергетических тарифов

    Энергетика
    17:22
    Фото

    Азербайджан и НАТО подписали протокол о совместном учении

    Армия
    Лента новостей