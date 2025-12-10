İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ermənistanda adam oğurlamaqda şübhəli bilinən keçmiş deputatın həbs müddəti uzadılıb

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:41
    Ermənistanda adam oğurlamaqda şübhəli bilinən keçmiş deputatın həbs müddəti uzadılıb

    "Hayastan" müxalifət blokundan olan Ermənistan parlamentinin keçmiş deputatı və "Daşnaksütyun" partiyasının üzvü Suren Manukyanın ev dustaqlığı müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i Baş Prokurorluğa istinadən məlumat yayıb.

    Həmçinin, Manukyana əlavə qəti imkan tədbiri - yaşadığı yeri tərk etməməsi barədə iltizam da tətbiq olunub.

    Baş Prokurorluq məhkəmənin qərarından şikayət etmək niyyətindədir.

    Manukyan digər sabiq deputat Xaçatura Kokobelyanın atası Qrişi Kokobelyanı oğurlamaqda və 3 milyon dollar məbləğində pul tələb etməkdə ittiham olunmuşdu. 2025-ci ilin oktyabrında onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənib.

    В Армении подозреваемому в похищении человека экс-депутату продлили домашний арест

