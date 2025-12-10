Ermənistanda adam oğurlamaqda şübhəli bilinən keçmiş deputatın həbs müddəti uzadılıb
Region
- 10 dekabr, 2025
- 17:41
"Hayastan" müxalifət blokundan olan Ermənistan parlamentinin keçmiş deputatı və "Daşnaksütyun" partiyasının üzvü Suren Manukyanın ev dustaqlığı müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i Baş Prokurorluğa istinadən məlumat yayıb.
Həmçinin, Manukyana əlavə qəti imkan tədbiri - yaşadığı yeri tərk etməməsi barədə iltizam da tətbiq olunub.
Baş Prokurorluq məhkəmənin qərarından şikayət etmək niyyətindədir.
Manukyan digər sabiq deputat Xaçatura Kokobelyanın atası Qrişi Kokobelyanı oğurlamaqda və 3 milyon dollar məbləğində pul tələb etməkdə ittiham olunmuşdu. 2025-ci ilin oktyabrında onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənib.
Son xəbərlər
18:28
Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edibXarici siyasət
18:28
Azərbaycanda "Yeni Nəsil Texnologiyalar Mərkəzi" yaradılacaqİKT
18:25
Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaqİKT
18:21
Foto
Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşübMilli Məclis
18:21
IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilərMaliyyə
18:21
Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşübXarici siyasət
18:19
Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaqİKT
18:17
Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaqİKT
18:16
Foto