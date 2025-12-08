Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан объединит столетний архив гидрометеоданных в единой базе

    ИКТ
    • 08 декабря, 2025
    • 18:05
    Азербайджан объединит столетний архив гидрометеоданных в единой базе

    В Азербайджане ведется работа по созданию единой базы данных, включающей 100 лет гидрометеорологических наблюдений.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вюгар Керимов на научно-практической конференции "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".

    По словам замминистра, в стране активно модернизируется инфраструктура наблюдений за опасными погодными явлениями.

    "Национальная гидрометеорологическая служба установила три доплеровских радара, позволяющих своевременно выявлять, идентифицировать и точно прогнозировать опасные погодные условия", - отметил он.

    Новые радиолокаторы обеспечивают получение достоверных диагностических данных о конвективной облачности, сопровождаемой штормами, ливнями, градом и молниевой активностью.

    Каримов подчеркнул, что система использует новейшие технологические методы для отслеживания траекторий движения облачности, подготовки краткосрочных (1–3 часа) прогнозов и обработки миллионов строк данных.

    "На следующем этапе планируется публикация больших данных в виде открытого набора на портале opendata.az. Параллельно готовится использование суперкомпьютерных мощностей страны для повышения точности гидрометеорологических прогнозов", - сообщил он.

    Заместитель министра добавил, что со следующего года планируется подготовка и представление наборов данных по атмосферным загрязнениям и радиационному фону природной среды, востребованных в том числе для нужд сельского хозяйства.

    Азербайджан база данных климат
    Azərbaycanda 100 illik hidrometeoroloji məlumatlar vahid verilənlər bazasında toplanılacaq
    Elvis

    Последние новости

    18:35

    На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

    Другие страны
    18:26

    Путин: Рост ВВП России составит около 1% в 2025 году

    Другие страны
    18:13
    Фото

    Шахин Мустафаев и Аббас Арагчи обсудили расширение транзитного потенциала региона

    Внешняя политика
    18:13
    Фото

    Азербайджан и Кыргызстан согласовали меры по формированию портфеля новых проектов

    Бизнес
    18:05

    Азербайджан объединит столетний архив гидрометеоданных в единой базе

    ИКТ
    18:04

    Сийярто: Венгрия и Турция призывают к прекращению войны в Украине путем переговоров

    Другие страны
    17:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Внешняя политика
    17:56

    Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив выбирает страховщика

    Финансы
    17:56

    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Финансы
    Лента новостей