Азербайджан объединит столетний архив гидрометеоданных в единой базе

В Азербайджане ведется работа по созданию единой базы данных, включающей 100 лет гидрометеорологических наблюдений.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вюгар Керимов на научно-практической конференции "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".

По словам замминистра, в стране активно модернизируется инфраструктура наблюдений за опасными погодными явлениями.

"Национальная гидрометеорологическая служба установила три доплеровских радара, позволяющих своевременно выявлять, идентифицировать и точно прогнозировать опасные погодные условия", - отметил он.

Новые радиолокаторы обеспечивают получение достоверных диагностических данных о конвективной облачности, сопровождаемой штормами, ливнями, градом и молниевой активностью.

Каримов подчеркнул, что система использует новейшие технологические методы для отслеживания траекторий движения облачности, подготовки краткосрочных (1–3 часа) прогнозов и обработки миллионов строк данных.

"На следующем этапе планируется публикация больших данных в виде открытого набора на портале opendata.az. Параллельно готовится использование суперкомпьютерных мощностей страны для повышения точности гидрометеорологических прогнозов", - сообщил он.

Заместитель министра добавил, что со следующего года планируется подготовка и представление наборов данных по атмосферным загрязнениям и радиационному фону природной среды, востребованных в том числе для нужд сельского хозяйства.