Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

Фонд аграрного страхования подвел итоги запроса котировок на аудиторские услуги.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем запроса объявлено ООО Azəruçot.

Компании-победителю будет выплачено 5,7 тыс. манатов.

В прошлом году победителем этого запроса стало ООО Abacus Audit And Consulting. Компании было выплачено 11,8 тыс. манатов.