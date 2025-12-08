Фонд аграрного страхования выбрал аудитора
- 08 декабря, 2025
- 17:56
Фонд аграрного страхования подвел итоги запроса котировок на аудиторские услуги.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем запроса объявлено ООО Azəruçot.
Компании-победителю будет выплачено 5,7 тыс. манатов.
В прошлом году победителем этого запроса стало ООО Abacus Audit And Consulting. Компании было выплачено 11,8 тыс. манатов.
