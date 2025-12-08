Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Фонд аграрного страхования подвел итоги запроса котировок на аудиторские услуги.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем запроса объявлено ООО Azəruçot.

    Компании-победителю будет выплачено 5,7 тыс. манатов.

    В прошлом году победителем этого запроса стало ООО Abacus Audit And Consulting. Компании было выплачено 11,8 тыс. манатов.

    Лента новостей