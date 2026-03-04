Экспортные доходы "Азерпамбыг" сократились почти на 36%
АПК
- 04 марта, 2026
- 11:16
Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг" экспортировал в январе 2026 года продукцию на сумму $2,7 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно документу, это на 35,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что в январе этого года ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил $268,4 млн.
