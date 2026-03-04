Иран запустил 230 БПЛА по американским базам на Ближнем Востоке

В Иране заявили об атаке сотнями беспилотниками на американские объекты в в Ираке и Кувейте.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По информации КСИР, Иран запустил 230 беспилотников по нескольким объектам, на которых размещены американские войска на Ближнем Востоке, в том числе по базе в иракском Эрбиле, а также по авиабазе Али аль-Салем и лагерю Арифадж в Кувейте.

В заявлении говорится, что эти атаки - "одни из первых решительных шагов", примененных в ходе войны.