Иран запустил 230 БПЛА по американским базам на Ближнем Востоке
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 11:28
В Иране заявили об атаке сотнями беспилотниками на американские объекты в в Ираке и Кувейте.
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По информации КСИР, Иран запустил 230 беспилотников по нескольким объектам, на которых размещены американские войска на Ближнем Востоке, в том числе по базе в иракском Эрбиле, а также по авиабазе Али аль-Салем и лагерю Арифадж в Кувейте.
В заявлении говорится, что эти атаки - "одни из первых решительных шагов", примененных в ходе войны.
