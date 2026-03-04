Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Иран запустил 230 БПЛА по американским базам на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 11:28
    Иран запустил 230 БПЛА по американским базам на Ближнем Востоке

    В Иране заявили об атаке сотнями беспилотниками на американские объекты в в Ираке и Кувейте.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    По информации КСИР, Иран запустил 230 беспилотников по нескольким объектам, на которых размещены американские войска на Ближнем Востоке, в том числе по базе в иракском Эрбиле, а также по авиабазе Али аль-Салем и лагерю Арифадж в Кувейте.

    В заявлении говорится, что эти атаки - "одни из первых решительных шагов", примененных в ходе войны.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Военные базы США Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb
    Iran claims hundreds of drone attacks on US assets in Iraq, Kuwait
    Лента новостей