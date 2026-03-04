İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 11:59
İran yüzlərlə pilotsuz uçuş aparatı ilə ABŞ-nin İraq və Küveytdəki obyektlərinə hücum edib.
"Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.
Məlumata görə, İran Yaxın Şərqdə ABŞ qoşunlarının yerləşdiyi bir neçə obyektə, o cümlədən İraqın Ərbil şəhərindəki bazaya, eləcə də Küveytdəki Əli əl-Salim aviabazasına və Arifac düşərgəsinə 230 pilotsuz uçuş aparatı buraxıb.
Bəyanatda bu hücumların müharibə zamanı atılmış "ilk qətiyyətli addımlardan biri" olduğu bildirilir.
