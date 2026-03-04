İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 11:59
    İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb

    İran yüzlərlə pilotsuz uçuş aparatı ilə ABŞ-nin İraq və Küveytdəki obyektlərinə hücum edib.

    "Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, İran Yaxın Şərqdə ABŞ qoşunlarının yerləşdiyi bir neçə obyektə, o cümlədən İraqın Ərbil şəhərindəki bazaya, eləcə də Küveytdəki Əli əl-Salim aviabazasına və Arifac düşərgəsinə 230 pilotsuz uçuş aparatı buraxıb.

    Bəyanatda bu hücumların müharibə zamanı atılmış "ilk qətiyyətli addımlardan biri" olduğu bildirilir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İraq Küveyt
    Иран запустил 230 БПЛА по американским базам на Ближнем Востоке
    Iran claims hundreds of drone attacks on US assets in Iraq, Kuwait

