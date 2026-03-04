Казахстан в феврале увеличил отгрузку нефти по БТД на 8,5%

Казахстан в феврале 2026 года отпавил на экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 115 тыс. тонн нефти.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на нацкомпанию "КазТрансОйл" (КТО).

"В феврале 2026 года через морской порт Актау по направлению нефтепровода БТД отгружено 115 тыс. тонн казахстанской нефти", - говорится в сообщении компании.

В январе 2026 года по БТД из Казахстана было отгружено 106 тыс. нефти. Таким образом, в феврале отгрузка увеличилась на 8,5%.

По итогам 2025 года Казахстан экспортировал по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 1,2 млн тонн нефти.

Транзит казахстанской нефти по БТД в 2026 году планируется в объеме до 1,6 млн тонн.