    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 11:22
    Казахстан в феврале увеличил отгрузку нефти по БТД на 8,5%

    Казахстан в феврале 2026 года отпавил на экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 115 тыс. тонн нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на нацкомпанию "КазТрансОйл" (КТО).

    "В феврале 2026 года через морской порт Актау по направлению нефтепровода БТД отгружено 115 тыс. тонн казахстанской нефти", - говорится в сообщении компании.

    В январе 2026 года по БТД из Казахстана было отгружено 106 тыс. нефти. Таким образом, в феврале отгрузка увеличилась на 8,5%.

    По итогам 2025 года Казахстан экспортировал по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 1,2 млн тонн нефти.

    Транзит казахстанской нефти по БТД в 2026 году планируется в объеме до 1,6 млн тонн.

    Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıb
    Kazakhstan increased oil shipments via BTC by 8.5% in February
    Лента новостей