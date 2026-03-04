İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıb

    Energetika
    • 04 mart, 2026
    • 11:53
    Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıb

    Qazaxıstan 2026-cı ilin fevralında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri ilə ixraca 115 min ton neft göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Qazaxıstan" milli "KazTransOil" şirkətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu ilin fevralında Aktau dəniz limanı vasitəsilə BTC neft boru kəməri istiqamətində 115 min ton Qazaxıstan nefti yola salınıb", - şirkətin məlumatında bildirilib.

    2026-cı ilin yanvarında BTC ilə Qazaxıstandan 106 min ton neft yola salınıb. Beləliklə, fevralda daşınma 8,5 % artıb.

    Ötən ilin yekunlarına əsasən Qazaxıstan BTC ilə 1,2 milyon ton neft ixrac edib.

    2026-cı ildə bu göstəricinin 1,6 milyon tona qədər artacağı gözlənilir.

