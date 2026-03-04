Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Экспортные доходы Azəralüminium выросли на 47,7%

    Промышленность
    • 04 марта, 2026
    • 11:41
    ООО Azəralüminium в январе 2026 года экспортировало продукцию на сумму $12,7 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно документу, это на 47,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Напомним, что в январе этого года ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил $268,4 млн.

    экспортные доходы Центр анализа экономических реформ и коммуникаций ненефтяной экспорт
    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 48 %-ə yaxın artıb
