Aqrar Sığorta Fondu auditor seçib
Maliyyə
- 08 dekabr, 2025
- 17:40
Aqrar Sığorta Fondu auditor xidməti ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC-dir.
Qalib şirkətə 5,7 min manat ödəniləcək.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC olub. Şirkətə 11,8 min manat ödənilib.
