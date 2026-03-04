Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 11:29
    Пашинян и Кобахидзе обсудили укрепление мира на Южном Кавказе

    Премьер-министры Армении Никол Пашинян и Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи тет-а-тет в Тбилиси подчеркнули важность последовательного продолжения шагов, направленных на укрепление мира и обеспечение стабильности в регионе Южного Кавказа.

    Об этом передает Report cо ссылкой на сообщение Аппарата армянского премьера.

    Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки армяно-грузинских стратегических отношений. Они также обменялись мнениями по ряду вопросов регионального значения.

    "Было подчеркнуто последовательное развитие и расширение торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто проведение 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией, которое состоится сегодня. Стороны выразили уверенность, что оно придаст новый импульс укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях. Была подчеркнута важность продолжения шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

    Никол Пашинян Ираклий Кобахидзе Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией армяно-грузинские отношения
    Лента новостей