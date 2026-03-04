Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    КСИР сообщил об уничтожении 26 американских и израильских БПЛА

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 11:26
    КСИР сообщил об уничтожении 26 американских и израильских БПЛА

    Системы ПВО Ирана за сутки сбили по меньшей мере 26 американских и израильских беспилотников разного типа.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    "На данный момент уничтожено в общей сложности 26 типов вражеских самолетов, еще один был захвачен неповрежденным вместе с вооружением", - сказано в сообщении.

    Совместная операция Израиля и США Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilib
    IRGC reports destruction of 26 US and Israeli drones
    Ты - Король

    Последние новости

    12:01

    ВМС Шри-Ланки эвакуировали 30 человек с иранского судна

    Другие страны
    11:49
    Фото

    Пограничники спасли двух рыбаков из Нефтчалинского района в Каспийском море

    Происшествия
    11:47

    Российские войска нанесли удары по трем областям Украины

    Другие страны
    11:44

    В Ливане жилое здание подверглось авиаудару, погибли шесть человек

    Другие страны
    11:41

    Экспортные доходы Azəralüminium выросли на 47,7%

    Промышленность
    11:39

    Кенан Керимзаде: В Азербайджане обновлено 90% образовательной инфраструктуры

    Наука и образование
    11:29

    Пашинян и Кобахидзе обсудили укрепление мира на Южном Кавказе

    В регионе
    11:28

    Иран запустил 230 БПЛА по американским базам на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:27

    В Агдаше мужчина утонул, упав в водоканал

    Происшествия
    Лента новостей