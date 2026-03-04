КСИР сообщил об уничтожении 26 американских и израильских БПЛА

Системы ПВО Ирана за сутки сбили по меньшей мере 26 американских и израильских беспилотников разного типа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"На данный момент уничтожено в общей сложности 26 типов вражеских самолетов, еще один был захвачен неповрежденным вместе с вооружением", - сказано в сообщении.