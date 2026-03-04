SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilib
04 mart, 2026
- 11:53
İranın Hava Hücumundan Müdafiə Sistemləri (HHM) bir sutka ərzində ABŞ və İsrailin ən azı 26 müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatını vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.
"İndiyə qədər ABŞ və İsrailin ümumilikdə 26 təyyarəsi məhv edilib, daha bir təyyarə isə silahlarla birlikdə ələ keçirilib", - məlumatda qeyd olunub.
