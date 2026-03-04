İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilib

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 11:53
    İranın Hava Hücumundan Müdafiə Sistemləri (HHM) bir sutka ərzində ABŞ və İsrailin ən azı 26 müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatını vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

    "İndiyə qədər ABŞ və İsrailin ümumilikdə 26 təyyarəsi məhv edilib, daha bir təyyarə isə silahlarla birlikdə ələ keçirilib", - məlumatda qeyd olunub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    КСИР сообщил об уничтожении 26 американских и израильских БПЛА
    IRGC reports destruction of 26 US and Israeli drones

