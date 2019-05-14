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Активисты из Greenpeace залезли на крышу здания польской правящей партии

Активисты из Greenpeace залезли на здание правящей польской партии
Экологи из Greenpeace залезли на крышу здания правящей польской партии Право и справедливость (PiS)

Экологи из Greenpeace залезли на крышу здания правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS), передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Они протестуют против того, что в польской энергетике до сих пор активно используется уголь.

Несколько активистов Greenpeace залезли на крышу здания на улице Новогродской и практически полностью закрыли фасад здания огромными кусками черной материи с надписями: "Польша без угля 2030".

Одновременно в Twitter польского подразделения Greenpeace появилось сообщение: "У нас есть 11 лет для того, чтобы избежать климатической катастрофы. Польша должна отказаться от угля до 2030 года".

Greenpeace утверждает, что правящая партия ушла от вопросов защиты климата в своей предвыборной программе.

В настоящее время уголь является топливом для около 80% польской энергетики.

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