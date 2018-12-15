Африканцы обвинили Махатму Ганди в расизме и снесли его памятник

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Статуя лидера индийского национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди на территории университета Ганы в Аккре была снесена. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщила газета The Guardian, передает Report.

Демонтажу памятника предшествовала долгая полемика. Африканцы обвиняли Ганди в расистских высказываниях в отношении чернокожих и убеждении, что индийцы выше их по статусу. «Это большая победа для ганцев, потому что эта статуя постоянно напоминала нам о нашей никчемности», — заявил один из студентов вуза после сноса памятника.