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    Африканцы обвинили Махатму Ганди в расизме и снесли его памятник

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Статуя лидера индийского национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди на территории университета Ганы в Аккре была снесена. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщила газета The Guardian, передает Report. 

    Демонтажу памятника предшествовала долгая полемика. Африканцы обвиняли Ганди в расистских высказываниях в отношении чернокожих и убеждении, что индийцы выше их по статусу. «Это большая победа для ганцев, потому что эта статуя постоянно напоминала нам о нашей никчемности», — заявил один из студентов вуза после сноса памятника.

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