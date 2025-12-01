Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 06:47
    AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

    Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве должна пройти 2 декабря.

    Как передает Report, пишет AFP со ссылкой на источники.

    По их данным, Уиткофф направится в Москву уже 1 декабря.

    Напомним, что 30 ноября в Майами прошли переговоры между американскими и украинскими чиновниками.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с украинскими чиновниками продуктивными. Он также говорил, что господин Уиткофф отправится в Москву, так как Россия должна стать "частью уравнения" в урегулировании российско-украинского конфликта.

    Стив Уиткофф Владимир Путин встреча
    AFP: Putin və Uitkoff dekabrın 2-də görüşəcəklər
    Elvis

    Последние новости

    07:50

    В бакинском метро устранили неисправность с напряжением - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    07:18

    Около 25,5 тысяч граждан Кыргызстана за рубежом проголосовали на выборах в парламент

    В регионе
    06:47

    AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

    Другие страны
    06:08

    В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв

    Другие страны
    05:39

    При крушении катамарана во Флориде утонули три человека, одного удалось спасти

    Другие страны
    05:23

    Адмирал: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

    Другие страны
    04:56

    В США планируют возобновить предоставление убежища мигрантам

    Другие страны
    04:17

    WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

    Другие страны
    03:43

    SIPRI: Доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%

    Другие страны
    Лента новостей