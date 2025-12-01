AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 06:47
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве должна пройти 2 декабря.
Как передает Report, пишет AFP со ссылкой на источники.
По их данным, Уиткофф направится в Москву уже 1 декабря.
Напомним, что 30 ноября в Майами прошли переговоры между американскими и украинскими чиновниками.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с украинскими чиновниками продуктивными. Он также говорил, что господин Уиткофф отправится в Москву, так как Россия должна стать "частью уравнения" в урегулировании российско-украинского конфликта.
