AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве должна пройти 2 декабря.

Как передает Report, пишет AFP со ссылкой на источники.

По их данным, Уиткофф направится в Москву уже 1 декабря.

Напомним, что 30 ноября в Майами прошли переговоры между американскими и украинскими чиновниками.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с украинскими чиновниками продуктивными. Он также говорил, что господин Уиткофф отправится в Москву, так как Россия должна стать "частью уравнения" в урегулировании российско-украинского конфликта.