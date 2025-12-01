İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AFP: Putin və Uitkoff dekabrın 2-də görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 06:57
    AFP: Putin və Uitkoff dekabrın 2-də görüşəcəklər

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoffun Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Moskvada görüşü 2 dekabrda baş tutmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP mənbələrə istinadən məlumat paylaşıb.

    Qeyd olunub ki, Uitkoff artıq 1 dekabrda Moskvaya yola düşəcək.

    Xatırladaq ki, 30 noyabrda Mayamidə ABŞ və Ukrayna rəsmiləri arasında danışıqlar keçirilib.

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio danışıqları məhsuldar adlandırıb. O həmçinin bildirib ki, Uitkoff Moskvaya gedəcək, çünki Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində Rusiya "tənliyin bir hissəsi" olmalıdır.

    Vladimir Putin Stiv Uitkoff Moskva gorus
    AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

    Son xəbərlər

    07:40

    Bakı metrosunda problem aradan qaldırılıb, qatarlar xəttə daxil olmağa başlayıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    07:35

    25 mindən çox Qırğızıstan vətəndaşı növbədənkənar parlament seçkilərində xaricdə səs verib

    Region
    06:57

    AFP: Putin və Uitkoff dekabrın 2-də görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    06:13

    Yaponiyada polad zavodunda partlayış baş verib

    Digər ölkələr
    05:44

    Floridada katamaran qəzasında üç nəfər boğulub, bir nəfər xilas edilib

    Digər ölkələr
    05:26

    Admiral: NATO Rusiyaya qarşı qabaqlayıcı zərbələr endirmək imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    04:58

    ABŞ miqrantlara sığınacaq verilməsini bərpa etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    04:24

    WSJ: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi həll olunmamış qalıb

    Digər ölkələr
    03:51

    Hesabat: Dünyanın ən böyük 100 silah istehsalçısının gəlirləri 2024-cü ildə 5,9% artıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti