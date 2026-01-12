Roma Papası Venesuela müxalifətinin lideri ilə görüşüb
- 12 yanvar, 2026
- 15:51
Roma Papası XIV Leo Nobel Sülh Mükafatı laureatı və Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Maçado ilə görüşüb.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Vatikanın bəyanatında qeyd edilib.
Təfərrüatlar açıqlanmır. Vatikan yalnız Maçadonun adını Roma Papası tərəfindən bu gün səhər saatlarında qəbul edilənlərin siyahısına daxil edib.
