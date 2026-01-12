İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Roma Papası Venesuela müxalifətinin lideri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:51
    Roma Papası Venesuela müxalifətinin lideri ilə görüşüb

    Roma Papası XIV Leo Nobel Sülh Mükafatı laureatı və Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Maçado ilə görüşüb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Vatikanın bəyanatında qeyd edilib.

    Təfərrüatlar açıqlanmır. Vatikan yalnız Maçadonun adını Roma Papası tərəfindən bu gün səhər saatlarında qəbul edilənlərin siyahısına daxil edib.

    Roma Papası Vatikan Mariya Maçado Nobel Sülh Mükafatı
