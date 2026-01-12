Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Папа Римский встретился с лауреатом Нобелевской премии Мачадо

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 15:39
    Папа Римский встретился с лауреатом Нобелевской премии Мачадо

    Папа Римский Лев XIV встретился с лауреатом Нобелевской премии мира и лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении Ватикана.

    Подробности аудиенции не разглашаются. Ватикан лишь включил имя Мачадо в список лиц, принятых Папой Римским в понедельник утром.

    Папа Римский Лев XIV Мария Корина Мачадо нобелевский лауреат встреча
