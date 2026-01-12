Папа Римский встретился с лауреатом Нобелевской премии Мачадо
Другие страны
- 12 января, 2026
- 15:39
Папа Римский Лев XIV встретился с лауреатом Нобелевской премии мира и лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении Ватикана.
Подробности аудиенции не разглашаются. Ватикан лишь включил имя Мачадо в список лиц, принятых Папой Римским в понедельник утром.
Последние новости
16:10
Производительность водных источников в Азербайджане увеличат до 30 кубометров в секундуИнфраструктура
16:10
Президент: Одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерямиИнфраструктура
16:05
Фото
Азербайджан и США высоко оценили процесс подготовки Хартии стратегического партнерстваВнешняя политика
16:04
Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссииВнешняя политика
16:00
Планируется реконструкция Карабахского канала для улучшения водоснабжения 9 районов АзербайджанаВнутренняя политика
15:59
Фото
Под председательством президента прошло совещание по совершенствованию систем водоснабжения - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:57
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал свою вину в легализации незаконных доходовВ регионе
15:54
Ильхам Алиев утвердил программу развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.Внутренняя политика
15:51