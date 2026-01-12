Папа Римский встретился с лауреатом Нобелевской премии Мачадо

Папа Римский Лев XIV встретился с лауреатом Нобелевской премии мира и лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении Ватикана.

Подробности аудиенции не разглашаются. Ватикан лишь включил имя Мачадо в список лиц, принятых Папой Римским в понедельник утром.