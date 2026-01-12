İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Rusiya ötən il 70 milyard dollarlıq silah ixracı üzrə müqavilələr imzalayıb

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:44
    Rusiya ötən il 70 milyard dollarlıq silah ixracı üzrə müqavilələr imzalayıb

    Rusiyanın imzaladığı hərbi texnikanın ixracı üzrə müqavilələrin portfeli rekord göstərici olan 70 milyard ABŞ dollarına qədər artıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Denis Manturov Prezident Vladimir Putinlə görüşündə bildirib.

    "2022-ci ilə qədər portfelin maksimum həcmi 55 milyard ABŞ dolları təşkil edirdi. Bu gün bu, 70 milyard ABŞ dolları ilə rekord göstəricidir", - o qeyd edib.

    D.Manturovun fikrincə, portfelin artırılması tendensiyası davam edəcək. O bildirib ki, xarici sifarişçilər xüsusilə Rusiyanın radioelektron mübarizə sistemləri və pilotsuz uçuş aparatlarına maraq göstərirlər.

    Rusiya Hərbi texnika pilotsuz uçuş aparatları Denis Manturov silah
