Rusiya ötən il 70 milyard dollarlıq silah ixracı üzrə müqavilələr imzalayıb
Region
- 12 yanvar, 2026
- 15:44
Rusiyanın imzaladığı hərbi texnikanın ixracı üzrə müqavilələrin portfeli rekord göstərici olan 70 milyard ABŞ dollarına qədər artıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Denis Manturov Prezident Vladimir Putinlə görüşündə bildirib.
"2022-ci ilə qədər portfelin maksimum həcmi 55 milyard ABŞ dolları təşkil edirdi. Bu gün bu, 70 milyard ABŞ dolları ilə rekord göstəricidir", - o qeyd edib.
D.Manturovun fikrincə, portfelin artırılması tendensiyası davam edəcək. O bildirib ki, xarici sifarişçilər xüsusilə Rusiyanın radioelektron mübarizə sistemləri və pilotsuz uçuş aparatlarına maraq göstərirlər.
Son xəbərlər
16:24
Afrika Futbol Konfederasiyası araşdırmaya başlayıbFutbol
16:23
ADSEA sədri: "2040-cı ilə qədər Bakı və Abşeronun içməli suya olan bütün tələbatı təmin ediləcək"İnfrastruktur
16:21
İlham Əliyev: "Bu gün ölkəmizdə qazlaşma 96 %-ə çatıb"Energetika
16:21
Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər - YENİLƏNİBRegion
16:21
Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olubHadisə
16:19
Kür−Bakı magistral kəməri əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
16:15
"Qəbələ"dən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunubFutbol
16:09
Azərbaycanda risk əsaslı tənzimləməyə keçid həyata keçiriləcəkMaliyyə
16:08