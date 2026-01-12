Мантуров: Россия на конец 2025 года подписала контракты по экспорту оружия на рекордные $70 млрд

Портфель подписанных Россией контрактов по экспорту военной техники увеличился до $70 млрд, что является рекордным показателем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"До 2022 года максимальный объем портфеля составлял $55 млрд. На сегодняшний день это рекорд, это $70 млрд", - отметил он.

По мнению Мантурова, тенденция наращивания портфеля сохранится, так как опробованная в рамках боевых действий техника сама себя продвигает. Он заявил, что особый интерес у зарубежных заказчиков вызывают российские системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники.