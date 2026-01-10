Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    МВД Азербайджана: За минувшие сутки найдены пять пропавших без вести

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 17:26
    МВД Азербайджана: За минувшие сутки найдены пять пропавших без вести

    Полиция в Азербайджана за минувшие сутки обнаружила местонахождение пяти человек, пропавших без вести.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Согласно информации, все они покинули место проживания, не уведомив членов своих семей, и в связи с этим находились в розыске как пропавшие без вести.

