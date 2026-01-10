МВД Азербайджана: За минувшие сутки найдены пять пропавших без вести

Полиция в Азербайджана за минувшие сутки обнаружила местонахождение пяти человек, пропавших без вести.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, все они покинули место проживания, не уведомив членов своих семей, и в связи с этим находились в розыске как пропавшие без вести.