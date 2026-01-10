Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb
Hadisə
- 10 yanvar, 2026
- 17:21
Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirib ki, yanvarın 9-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
