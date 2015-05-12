Аэропорт в столице Непала закрыт в связи с новым землетрясением

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Аэропорт Катманду закрыт в связи с недавним землетрясением в Непале, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вылеты из аэропорта в настоящее время приостановлены, пассажиры, ожидавшие вылета, остаются на улице. При этом не уточняется, когда аэропорт возобновит свою работу.

Проживающие в столице покинули свои дома, проведена эвакуация в госучреждениях, ряде посольств.

Во вторник в Непале были зафиксированы четыре землетрясения. Магнитуда самых сильных толчков, по уточненным данным, составила 7,3. Эпицентр находился в 76 км к востоку от Катманду. В течение получаса в этом регионе были зафиксированы еще три землетрясения магнитудой 5,6, 5,4 и 6,3.

Ранее, 25 апреля, в стране произошло разрушительное землетрясение, жертвами которого стали более 8 тыс. человек.