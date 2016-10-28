Аэропорт в Нью-Йорке возобновил работу после инцидента c самолетом кандидата в вице-президенты США

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Администрация нью-йоркского аэропорта Ла Гуардия открыла вторую взлетно-посадочную полосу, которая оставалась закрытой после инцидента с самолетом кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Майка Пенса.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в администрации аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет частной чартерной компании, на борту которого находился Пенс, выкатился со взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.