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    Аэропорт в Нью-Йорке возобновил работу после инцидента c самолетом кандидата в вице-президенты США

    Cамолет частной чартерной компании, на борту которого находился Майкл Пенс, выкатился со взлетно-посадочной полосы

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Администрация нью-йоркского аэропорта Ла Гуардия открыла вторую взлетно-посадочную полосу, которая оставалась закрытой после инцидента с самолетом кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Майка Пенса. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в администрации аэропорта. 

    Ранее сообщалось, что самолет частной чартерной компании, на борту которого находился Пенс, выкатился со взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

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