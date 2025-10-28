Аэропорт базы США Гуантанамо закрыли из-за урагана "Мелисса" до 2 ноября

Аэропорт американской базы Гуантанамо на Кубе закрыли на прием и отправку самолетов до 2 ноября из-за урагана "Мелисса", бушующего в Карибском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

"Аэродром закрыт из-за урагана, неконтролируемые диспетчерами полеты в районе закрытого аэродрома запрещены для любых типов воздушных судов", - сообщил источник. По его словам, запрет действует до конца суток 2 ноября.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. сотрудников военного министерства США, родственников военных, а также подрядчиков были эвакуированы с военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе в прошедшие выходные в связи с приближающимся ураганом. По данным газеты The New York Times, покинувших Гуантанамо временно разместили на базе ВМС в Пенсаколе (штат Флорида). Там они будут оставаться в ближайшие две недели.

Сегодня на Ямайке в результате сильнейшего в этом году урагана "Мелисса" погибли по меньшей мере три человека.