Из-за урагана "Мелисса" на Ямайке погибли три человека, 13 пострадали
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 13:59
По меньшей мере три человека погибли на Ямайке в результате сильнейшего в этом году шторма в мире.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Кроме того, еще 13 человек пострадали.
Урагану "Мелисса" присвоена пятая - наивысшая - категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. По прогнозам, во вторник центр урагана "Мелисса" переместится на Ямайку, в некоторых районах выпадут осадки до одного метра.
Затем "Мелисса" обрушится на Кубу, где в ожидании урагана эвакуировали более 600 тыс. человек. Согласно прогнозам, в среду вечером ураган дойдет до Багамских островов.
