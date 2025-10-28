Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Из-за урагана "Мелисса" на Ямайке погибли три человека, 13 пострадали

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 13:59
    Из-за урагана Мелисса на Ямайке погибли три человека, 13 пострадали

    По меньшей мере три человека погибли на Ямайке в результате сильнейшего в этом году шторма в мире.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Кроме того, еще 13 человек пострадали.

    Урагану "Мелисса" присвоена пятая - наивысшая - категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. По прогнозам, во вторник центр урагана "Мелисса" переместится на Ямайку, в некоторых районах выпадут осадки до одного метра.

    Затем "Мелисса" обрушится на Кубу, где в ожидании урагана эвакуировали более 600 тыс. человек. Согласно прогнозам, в среду вечером ураган дойдет до Багамских островов.

    Yamaykada "Melissa" qasırğası 3 nəfərin ölümünə səbəb olub

